Застывшая во времени. Степные кочевники Монголии

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.
Основу монгольской нации составляют халха-монголы. Кроме того, в стране проживает около двух десятков этнических групп (дэрбэты, буряты, дархады, урянхайцы и тувинцы).
Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.
Основу монгольской нации составляют халха-монголы. Кроме того, в стране проживает около двух десятков этнических групп (дэрбэты, буряты, дархады, урянхайцы и тувинцы).
Столица Монголии Улан-Батор находится в долине реки Туул.
Священная гора Богд-Хан-Уул, оказавшаяся в черте города, внесена в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Столица Монголии Улан-Батор находится в долине реки Туул.
Священная гора Богд-Хан-Уул, оказавшаяся в черте города, внесена в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Национальный костюм монголы носят не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Традиционная одежда — дэгэл или дэли — это длинный халат или кафтан, доходящий до колен, с воротником-стойкой. Причем фасон дэгэл одинаковый как для мужчин, так и для женщин.
Национальный костюм монголы носят не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Традиционная одежда — дэгэл или дэли — это длинный халат или кафтан, доходящий до колен, с воротником-стойкой. Причем фасон дэгэл одинаковый как для мужчин, так и для женщин.
Национальный парк "Монголия XIII века" находится на родине Чингисхана, в ста километрах от Улан-Батора. Там туристы знакомятся с культурой, традициями, бытом и образом жизни кочевников.
Национальный парк "Монголия XIII века" находится на родине Чингисхана, в ста километрах от Улан-Батора. Там туристы знакомятся с культурой, традициями, бытом и образом жизни кочевников.
Юрты — традиционное монгольское жилище. Круглые по форме, с деревянным каркасом, снаружи они покрываются войлоком. По-монгольски юрта — "гэр", в современном языке это слово обозначает просто дом.
Юрты — традиционное монгольское жилище. Круглые по форме, с деревянным каркасом, снаружи они покрываются войлоком. По-монгольски юрта — "гэр", в современном языке это слово обозначает просто дом.
До 40 процентов населения страны проживает в юртах, как правило в окрестностях города.
До 40 процентов населения страны проживает в юртах, как правило в окрестностях города.
Основа местного рациона — мясо-молочные блюда.
Позы (их еще называют буузы) похожи на хинкали, хушур — что-то вроде чебуреков, хорхог — это тушеное в котле мясо, боорцог — сладкое печенье.
Основа местного рациона — мясо-молочные блюда.
Позы (их еще называют буузы) похожи на хинкали, хушур — что-то вроде чебуреков, хорхог — это тушеное в котле мясо, боорцог — сладкое печенье.
В стране около двух миллионов лошадей монгольской породы. Они небольшие, но к пони не имеют никакого отношения.
Лошади живут на открытом воздухе круглый год, пасутся самостоятельно. Из кобыльего молока готовят национальный напиток айраг, самих животных редко забивают на мясо. Монгольская лошадь — прежде всего ездовая. Еще они участвуют в скачках.
В стране около двух миллионов лошадей монгольской породы. Они небольшие, но к пони не имеют никакого отношения.
Лошади живут на открытом воздухе круглый год, пасутся самостоятельно. Из кобыльего молока готовят национальный напиток айраг, самих животных редко забивают на мясо. Монгольская лошадь — прежде всего ездовая. Еще они участвуют в скачках.
В Монголии очень давние музыкальные традиции, основанные на горловом пении, игре на моринхуре и других инструментах.
В Монголии очень давние музыкальные традиции, основанные на горловом пении, игре на моринхуре и других инструментах.
За помощью к шаманам в Монголии обращаются часто — с самыми разными вопросами и проблемами.
Современный шаманизм основан на старинных ритуалах, посредством которых предки общались с миром природы.
За помощью к шаманам в Монголии обращаются часто — с самыми разными вопросами и проблемами.
Современный шаманизм основан на старинных ритуалах, посредством которых предки общались с миром природы.
Буддийский комплекс Их Бурхант — огромное каменное изображение Будды — возведен на западном берегу реки Халхин-Гол в середине XIX века. Он призван защитить от вторжения врагов и обеспечить территориальную целостность страны.
Буддийский комплекс Их Бурхант — огромное каменное изображение Будды — возведен на западном берегу реки Халхин-Гол в середине XIX века. Он призван защитить от вторжения врагов и обеспечить территориальную целостность страны.