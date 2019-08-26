Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T09:20Z
https://ria.ru/20190826/1557737199.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155773/47/1557734714_0:122:3051:1838_1036x0_80_0_0_9f2c6393f1fa565a8c92a4fc7dba8840.jpg
РИА Новости
Туризм

Застывшая во времени. Степные кочевники Монголии

08:00 26.08.2019 (обновлено: 09:20 26.08.2019)
4728
В Монголии жизнь течет неторопливо. Суровые морозные зимы и знойное лето, современные города сменяются степями, кочевники пасут скот и носят национальную одежду. На каждого гражданина страны приходится более десяти лошадей, и юрты здесь — не музейный экспонат, а полноценные жилища. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить дюны в пустыне Гоби, увидеть ярко-голубые озера и вулканы, встретиться с шаманом, попробовать национальные блюда и прикоснуться к каменному Будде.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Основу монгольской нации составляют халха-монголы. Кроме того, в стране проживает около двух десятков этнических групп (дэрбэты, буряты, дархады, урянхайцы и тувинцы).

Монгольская женщина-пастух
1 из 11

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Основу монгольской нации составляют халха-монголы. Кроме того, в стране проживает около двух десятков этнических групп (дэрбэты, буряты, дархады, урянхайцы и тувинцы).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Столица Монголии Улан-Батор находится в долине реки Туул.

Священная гора Богд-Хан-Уул, оказавшаяся в черте города, внесена в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе
2 из 11

Столица Монголии Улан-Батор находится в долине реки Туул.

Священная гора Богд-Хан-Уул, оказавшаяся в черте города, внесена в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Национальный костюм монголы носят не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Традиционная одежда — дэгэл или дэли — это длинный халат или кафтан, доходящий до колен, с воротником-стойкой. Причем фасон дэгэл одинаковый как для мужчин, так и для женщин.

Девочки в национальных костюмах возле Мемориала, посвященного монгольским революционерам и героям войны, в городе Чойбалсан
3 из 11

Национальный костюм монголы носят не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Традиционная одежда — дэгэл или дэли — это длинный халат или кафтан, доходящий до колен, с воротником-стойкой. Причем фасон дэгэл одинаковый как для мужчин, так и для женщин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Национальный парк "Монголия XIII века" находится на родине Чингисхана, в ста километрах от Улан-Батора. Там туристы знакомятся с культурой, традициями, бытом и образом жизни кочевников.

Национальный парк Монголия 13 века
4 из 11

Национальный парк "Монголия XIII века" находится на родине Чингисхана, в ста километрах от Улан-Батора. Там туристы знакомятся с культурой, традициями, бытом и образом жизни кочевников.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Юрты — традиционное монгольское жилище. Круглые по форме, с деревянным каркасом, снаружи они покрываются войлоком. По-монгольски юрта — "гэр", в современном языке это слово обозначает просто дом.

Юрта в национальном парке Монголия 13 века
5 из 11

Юрты — традиционное монгольское жилище. Круглые по форме, с деревянным каркасом, снаружи они покрываются войлоком. По-монгольски юрта — "гэр", в современном языке это слово обозначает просто дом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

До 40 процентов населения страны проживает в юртах, как правило в окрестностях города.

Дети в национальном парке Монголия 13 века
6 из 11

До 40 процентов населения страны проживает в юртах, как правило в окрестностях города.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Основа местного рациона — мясо-молочные блюда.

Позы (их еще называют буузы) похожи на хинкали, хушур — что-то вроде чебуреков, хорхог — это тушеное в котле мясо, боорцог — сладкое печенье.

Женщина кипятит молоко в Монголии
7 из 11

Основа местного рациона — мясо-молочные блюда.

Позы (их еще называют буузы) похожи на хинкали, хушур — что-то вроде чебуреков, хорхог — это тушеное в котле мясо, боорцог — сладкое печенье.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В стране около двух миллионов лошадей монгольской породы. Они небольшие, но к пони не имеют никакого отношения.

Лошади живут на открытом воздухе круглый год, пасутся самостоятельно. Из кобыльего молока готовят национальный напиток айраг, самих животных редко забивают на мясо. Монгольская лошадь — прежде всего ездовая. Еще они участвуют в скачках.

Коневоды в монгольской степи
8 из 11

В стране около двух миллионов лошадей монгольской породы. Они небольшие, но к пони не имеют никакого отношения.

Лошади живут на открытом воздухе круглый год, пасутся самостоятельно. Из кобыльего молока готовят национальный напиток айраг, самих животных редко забивают на мясо. Монгольская лошадь — прежде всего ездовая. Еще они участвуют в скачках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Монголии очень давние музыкальные традиции, основанные на горловом пении, игре на моринхуре и других инструментах.

Выступление артистов в театре традиционных песен и танцев Tumen Ekh
9 из 11

В Монголии очень давние музыкальные традиции, основанные на горловом пении, игре на моринхуре и других инструментах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За помощью к шаманам в Монголии обращаются часто — с самыми разными вопросами и проблемами.

Современный шаманизм основан на старинных ритуалах, посредством которых предки общались с миром природы.

Шаманы в Монголии
10 из 11

За помощью к шаманам в Монголии обращаются часто — с самыми разными вопросами и проблемами.

Современный шаманизм основан на старинных ритуалах, посредством которых предки общались с миром природы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Буддийский комплекс Их Бурхант — огромное каменное изображение Будды — возведен на западном берегу реки Халхин-Гол в середине XIX века. Он призван защитить от вторжения врагов и обеспечить территориальную целостность страны.

Посетители у Буддийского Комплекса Их Бурхант в провинции Дорнод.
11 из 11

Буддийский комплекс Их Бурхант — огромное каменное изображение Будды — возведен на западном берегу реки Халхин-Гол в середине XIX века. Он призван защитить от вторжения врагов и обеспечить территориальную целостность страны.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8802123
ТуризмУлан-БаторТуризмтуристыФото - ТуризмМонголия
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
РИА
Новости
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Лента
новостей
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Бурый медведь
На Камчатке открыли туристический маршрут, закрытый из-за голодных медведей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния