Застывшая во времени. Степные кочевники Монголии

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Основу монгольской нации составляют халха-монголы. Кроме того, в стране проживает около двух десятков этнических групп (дэрбэты, буряты, дархады, урянхайцы и тувинцы).