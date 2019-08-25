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РИА Новости

Меланья и Трюдо обменялись поцелуями после поцелуя Трампа с женой Макрона

23:55 25.08.2019
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© AP PhotoПервая леди США Мелания Трамп и Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона
Первая леди США Мелания Трамп и Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона
© AP Photo
Первая леди США Мелания Трамп и Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Супруга Дональда Трампа Меланья и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поцеловали друг друга два раза в щеку при встрече после того, как поцелуями обменялись американский президент и жена французского лидера Брижит Макрон, трансляцию вел телеканал BFMTV.
Телеканал отмечает, что 24 лидера стран и международных организаций собрались во французском Биаррице на фоне океана и маяка для того, чтобы сделать "семейную фотографию" в конце второго дня саммита G7.
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Вскоре к ним присоединились супруги. Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп предложили своим женам стать рядом. Брижит Макрон встала между своим мужем и президентом США. После чего Брижит Макрон и Дональд Трамп обменялись приветственными поцелуями.
Затем канадский премьер Трюдо и жена американского президента Меланья, которая стояла между ним и своим супругом, так же быстро поцеловали друг друга в щеку.
Через несколько секунд после этого Дональд Трамп взял свою жену за руку.
Во французском Биаррице в субботу начался саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника.
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