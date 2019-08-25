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РИА Новости

Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово

23:54 25.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. Пятнадцатым государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово стало африканское государство Того, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Дачич еще в начале августа заявил, что вскоре назовет 15-е государство, отозвавшее признание независимости Косово, и уточнил, что всего осталось менее 100 признавших. Сербские СМИ тогда предположили, что речь идет о Того, но глава МИД не стал уточнять название страны и заявил, что "вскоре покажет официальную ноту".
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"Того – 15-я страна, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово… Нота была направлена 28 июня, на Видовдан", - подтвердил глава МИД в эфире телеканала Pink.
Праздник Видовдан (день святого Вита) имеет большое символическое и историческое значение для сербов, он посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами.
Дачич до сих пор не раскрывал название страны по договоренности с сербским президентом Александром Вучичем, чтобы не раздражать США, Великобританию, Германию, Францию и Италию, чьи послы в Приштине в августе призвали Белград прекратить лоббирование отзыва признания Косово в третьих странах.
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В конце июля Центральноафриканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание Косово. МИД Сербии заявлял, что признание Косово до этого отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинея, Лесото и Гренада.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Косово не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Ивица ДачичМИД СербииТогоКосовоВ мире
Популярные комментарии
Косово је Србија
26 августа, 02:08
vvehrwolf63
3700000
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