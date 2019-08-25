Сотни сторонников Хаджимбы собрались у его штаба

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Несколько сотен наблюдателей от действующего президента Рауля Хаджимбы и его сторонников собрались у его штаба на набережной Сухума, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента. Хаджимба говорил РИА Новости, что явного фаворита пока нет.
Многие наблюдатели привезли в штаб со своих участков данные голосования. "На нашем участке президент набрал на 23 голоса меньше, чем (лидер оппозиционной партии "Амцахара") Алхас Квициния", - рассказала одна из наблюдательниц.
Собравшиеся обсуждают противоречивые данные, поступающие из разных концов республики.
"Победителя пока нет, идём вровень", - вновь заявил РИА Новости Хаджимба, который также баллотируется на этот пост.
Время от времени он выходит покурить на крыльцо штаба и пообщаться со сторонниками. Члены его штаба говорят, что "второй тур неизбежен", однако кто в него выйдет, пока не ясно.