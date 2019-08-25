Сотни сторонников Хаджимбы собрались у его штаба

Сторонники у штаба кандидата в президенты Абхазии и действующего президента Рауля Хаджимбы в Сухуме

Сторонники у штаба кандидата в президенты Абхазии и действующего президента Рауля Хаджимбы в Сухуме

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Несколько сотен наблюдателей от действующего президента Рауля Хаджимбы и его сторонников собрались у его штаба на набережной Сухума, передаёт корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента. Хаджимба говорил РИА Новости, что явного фаворита пока нет.

Многие наблюдатели привезли в штаб со своих участков данные голосования. "На нашем участке президент набрал на 23 голоса меньше, чем (лидер оппозиционной партии "Амцахара") Алхас Квициния", - рассказала одна из наблюдательниц.

Собравшиеся обсуждают противоречивые данные, поступающие из разных концов республики.

"Победителя пока нет, идём вровень", - вновь заявил РИА Новости Хаджимба, который также баллотируется на этот пост.