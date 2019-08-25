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РИА Новости

Жизни отравившегося в Москве наркотиками младенца ничего не угрожает

23:28 25.08.2019 (обновлено: 01:19 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельницы в палате детской больницы
Капельницы в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельницы в палате детской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Судьба отравившейся наркотиками в Москве восьмимесячной девочки будет решена после окончания следственных мероприятий, сейчас она в больнице и ей ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Семья с марта состоит на учете в органах соцзащиты, как находящаяся в трудной жизненной ситуации, добавил собеседник.
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Ранее "Комсомольская правда" написала, что в Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с наркотическим отравлением. Сообщалось, что, по предварительным данным, наркотики могли попасть в организм младенца с молоком матери. Правоохранительные органы задержали женщину для допроса.
В пресс-службе департамента соцзащиты РИА Новости сообщили, что в этой семье воспитываются двое детей. Старший ребёнок сейчас у отца, который проживает отдельно.
"С семьёй проводится индивидуальная профилактическая работа. Специалисты центра социальной помощи семье и детям неоднократно навещали семью, проводили с женщиной профилактические беседы, предлагали различные виды социальной помощи. Однако от предложенной помощи она отказывалась", - рассказал собеседник.
В пресс-службе отметили, что отравившаяся девочка была доставлена в больницу в сопровождении матери.
По словам матери, девочка отравилась случайно, сообщили в департаменте.
"Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Дальнейшая судьба девочки будет решена после окончания следственных мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что взял ситуацию под свой контроль.
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