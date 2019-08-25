Трое лидеров на выборах президента Абхазии идут вровень

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Действующий президент Рауль Хаджимба, советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния идут вровень на президентских выборах в Абхазии.

После подсчета больше 50 тысяч голосов Хаджимба набирал более 26 процентов голосов, Аршба и Квициния - более 25 и 24 процента соответственно. Данные опубликовал штаб оппозиционера, получивший информацию из ЦИК.

Позже поступили данные уже с 97% участков, они принципиально не отличаются от ранее озвученных. Хаджимба (26,6%) удерживает лидерство, Квициния (24,6%) и Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.

ЦИК объявит предварительные результаты в полдень (совпадает с мск).

В воскресенье в республике состоялись выборы главы государства. Ранее Хаджимба в беседе с РИА Новости сообщил об отсутствии явного фаворита.

Сторонники и наблюдатели от Хаджимбы также начали собираться возле его штаба на набережной в Сухуме. Как сообщил корреспондент РИА Новости, собравшиеся обсуждают противоречивые данные, поступающие со всех концов республики.

Сам действующий президент выходит на крыльцо штаба покурить и пообщаться со сторонниками. Члены команды Хаджимбы также называют второй тур президентских выборов неизбежным.