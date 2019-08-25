Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T00:38Z
https://ria.ru/20190825/1557892886.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155789/13/1557891320_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_08540a618c7e4f8d94a9a9b40b987ff3.jpg
РИА Новости

Трое лидеров на выборах президента Абхазии идут вровень

23:25 25.08.2019 (обновлено: 00:38 26.08.2019)
3315
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах президента Абхазии
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах президента Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Действующий президент Рауль Хаджимба, советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния идут вровень на президентских выборах в Абхазии.
После подсчета больше 50 тысяч голосов Хаджимба набирал более 26 процентов голосов, Аршба и Квициния - более 25 и 24 процента соответственно. Данные опубликовал штаб оппозиционера, получивший информацию из ЦИК.
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 22:14РИА Новости
В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК
Позже поступили данные уже с 97% участков, они принципиально не отличаются от ранее озвученных. Хаджимба (26,6%) удерживает лидерство, Квициния (24,6%) и Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.
ЦИК объявит предварительные результаты в полдень (совпадает с мск).
В воскресенье в республике состоялись выборы главы государства. Ранее Хаджимба в беседе с РИА Новости сообщил об отсутствии явного фаворита.
Сторонники и наблюдатели от Хаджимбы также начали собираться возле его штаба на набережной в Сухуме. Как сообщил корреспондент РИА Новости, собравшиеся обсуждают противоречивые данные, поступающие со всех концов республики.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Сам действующий президент выходит на крыльцо штаба покурить и пообщаться со сторонниками. Члены команды Хаджимбы также называют второй тур президентских выборов неизбежным.
Избранным считается президент, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50 процентов избирателей. Как сообщили в республиканском ЦИК, явка превысила нужную отметку и на момент закрытия участков составила более 56%. Нарушений также не зафиксировано.
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 16:12РИА Новости
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
2245106
Обсудить 2
АбхазияВ мире
Рекомендуем
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Хаджимба заявил об отсутствии фаворитов на президентских выборах в Абхазии
РИА
Новости
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
СМИ узнали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Хайко Маас отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Россией
Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Лента
новостей
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии заявила о нарушении суверенитета страны в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
Президентские выборы в Абхазии
В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Ивица Дачич
Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Карское море
Норвегия проведет проверку Севморпути
Микроавтобусы ГАЗель Next на Московском международном автомобильном салоне 2018
Происки Ford. ГАЗ оказался жертвой недобросовестной конкуренции американцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
06:54В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
06:47"Союз МС-13" освобождает причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться
Лента новостейМолния