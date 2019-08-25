Хаджимба заявил об отсутствии фаворитов на президентских выборах в Абхазии

СУХУМ, 25 авг – РИА Новости. На выборах президента Абхазии пока нет явного фаворита, который смог бы выиграть в первом туре, сообщил РИА Новости президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Фаворита пока нет, кандидаты идут вровень. Данные продолжают поступать, они противоречивые из разных мест, картина меняется", - сказал Хаджимба спустя 2,5 часа после закрытия участков.

На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.