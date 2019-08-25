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РИА Новости

Хаджимба заявил об отсутствии фаворитов на президентских выборах в Абхазии

22:43 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 25 авг – РИА Новости. На выборах президента Абхазии пока нет явного фаворита, который смог бы выиграть в первом туре, сообщил РИА Новости президент Абхазии Рауль Хаджимба.
"Фаворита пока нет, кандидаты идут вровень. Данные продолжают поступать, они противоречивые из разных мест, картина меняется", - сказал Хаджимба спустя 2,5 часа после закрытия участков.
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 22:14РИА Новости
В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК
На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Явка составила более 50%, выборы признаны состоявшимися. ЦИК Абхазии не зарегистрировал никаких нарушений.
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