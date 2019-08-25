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РИА Новости

Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

22:34 25.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
"Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, которые считают, что дела у США идут прекрасно, и мы сейчас сильнее, чем когда-либо: "Господин президент, почему американские медиа ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?" - написал Трамп в Twitter.
Саммит G7 проходит в эти выходные на юго-западе Франции в Биаррице.
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G7Дональд ТрампСШАВ мире
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