Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

"Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, которые считают, что дела у США идут прекрасно, и мы сейчас сильнее, чем когда-либо: "Господин президент, почему американские медиа ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?" - написал Трамп в Twitter.