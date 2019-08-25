Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По оценке специалиста, в ближайшее время в российской столице осадков преимущественно не ожидается.
"Между вторником и средой температура понизится на пять-семь градусов. В понедельник будет ясная, сухая погода с максимальными значениями плюс 20-22 градуса, в среду температура понизится"— заявил он.
Вильфанд отметил, что температурный режим около 15-17 градусов будет сохраняться всю вторую половину недели, а ночью показания термометров опустятся до четыре-девяти градусов.
Во вторник возможен дождь.