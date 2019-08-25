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РИА Новости

В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК

22:14 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ 25 авг - РИА Новости. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сосредоточены у здания ЦИК Абхазии в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, у здания, где располагается ЦИК, сотрудниками ГАИ перекрыт участок улицы. В остальном в центре Сухума сохраняется спокойная обстановка.
Сотрудники избирательной комиссии вскрывают урну для выездного голосования, чтобы подсчитать голоса на выборах президента Абхазии
Вчера, 21:40РИА Новости
В Абхазии сообщили об отсутствии нарушений на президентских выборах
В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. ЦИК республики признал их состоявшимися, так как был преодолен рубеж явки в 50%. По данным на момент закрытия участков, она составила более 56%. Предварительные итоги центральная избирательная комиссия обещает предоставить в понедельник утром.
На пост президента претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
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