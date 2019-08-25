В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК

СУХУМ 25 авг - РИА Новости. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сосредоточены у здания ЦИК Абхазии в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, у здания, где располагается ЦИК, сотрудниками ГАИ перекрыт участок улицы. В остальном в центре Сухума сохраняется спокойная обстановка.

В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. ЦИК республики признал их состоявшимися, так как был преодолен рубеж явки в 50%. По данным на момент закрытия участков, она составила более 56%. Предварительные итоги центральная избирательная комиссия обещает предоставить в понедельник утром.