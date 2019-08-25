Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.

"Касательно сообщений о прозвучавших сиренах, были зафиксированы пуски трех ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы.