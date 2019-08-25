Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T21:56Z
https://ria.ru/20190825/1557892279.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_0:162:3249:1990_1036x0_80_0_0_7e559403a5d3043de67332db7a77fd09.jpg
РИА Новости

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

21:56 25.08.2019
1515
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол
© AP Photo / Tsafrir Abayov
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
10 августа, 11:23РИА Новости
Хаменеи призвал мусульман противодействовать "сделке века" США по Палестине
"Касательно сообщений о прозвучавших сиренах, были зафиксированы пуски трех ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы.
1732108
Обсудить 2
Тель-АвивИзраильБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Израильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
На юге Израиля сработали сирены тревоги
РИА
Новости
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Лента
новостей
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Истребители F-15 ВВС Израиля
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщил источник
Ручной пулемет Калашникова РПК-16 на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Президентские выборы в Абхазии
В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео предостерег Ливан от эскалации напряженности в отношениях с Израилем
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Вид со смотровой площадки на аванпосте израильской армии на горе Бенталь на аннексированных Израилем Голанских высотахв сторону столицы Сирии Дамаска
Источник сообщил о гибели бойцов "Хезболлах" при ударе Израиля под Дамаском
Сотрудники избирательной комиссии вскрывают урну для выездного голосования, чтобы подсчитать голоса на выборах президента Абхазии
В Абхазии сообщили об отсутствии нарушений на президентских выборах
Город Бейрут
В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами
Израильский боевой самолет F-16
Иран опроверг заявления Израиля об авиаударах по объектам в Сирии
Ивица Дачич
Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида-Арт" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния