В Абхазии сообщили об отсутствии нарушений на президентских выборах

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Сообщений и заявлений о нарушении на выборах президента Абхазии в день выборов не поступало, сообщили представители МВД и Генпрокуратуры на брифинге.

"Инцидентов, связанных с нарушением правопорядка, в период проведения выборов президента республики Абхазия на территории республики не зарегистрировано. За время посещений гражданами избирательных участков на территории дежурной части городских, районных отделов, управлений органов внутренних дел информации о нарушении общественного порядка не поступало", - сказал журналистам министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

По его словам, в целом в день выборов в Абхазии было зарегистрировано одно преступление и одно ДТП, в котором никто не погиб. Для охраны порядка в день выборов было задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел, уточнил министр.