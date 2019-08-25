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РИА Новости

В Абхазии сообщили об отсутствии нарушений на президентских выборах

21:40 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии вскрывают урну для выездного голосования, чтобы подсчитать голоса на выборах президента Абхазии
Сотрудники избирательной комиссии вскрывают урну для выездного голосования, чтобы подсчитать голоса на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Сообщений и заявлений о нарушении на выборах президента Абхазии в день выборов не поступало, сообщили представители МВД и Генпрокуратуры на брифинге.
"Инцидентов, связанных с нарушением правопорядка, в период проведения выборов президента республики Абхазия на территории республики не зарегистрировано. За время посещений гражданами избирательных участков на территории дежурной части городских, районных отделов, управлений органов внутренних дел информации о нарушении общественного порядка не поступало", - сказал журналистам министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.
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По его словам, в целом в день выборов в Абхазии было зарегистрировано одно преступление и одно ДТП, в котором никто не погиб. Для охраны порядка в день выборов было задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел, уточнил министр.
Первый заместитель генпрокурора Георгий Аршба добавил, что "за этот период заявлений, сообщений о нарушении предвыборного законодательства Абхазии в органы прокуратуры не поступало".
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