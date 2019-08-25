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РИА Новости

Лидеры G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

21:18 25.08.2019
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© REUTERS / Ian Langsdon/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации в Сахеле во время саммита G7 в Биаррице, Франция. 25 августа 2019
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации в Сахеле во время саммита G7 в Биаррице, Франция. 25 августа 2019
© REUTERS / Ian Langsdon/Pool
БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Вопрос возможного приглашения РФ в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице, однако договоренности о возвращении Москвы достигнуто не было, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина", - сказал собеседник, отметив, что договоренностей достигнуто не было.
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Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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