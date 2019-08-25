Лидеры G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации в Сахеле во время саммита G7 в Биаррице, Франция. 25 августа 2019

БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Вопрос возможного приглашения РФ в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице, однако договоренности о возвращении Москвы достигнуто не было, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина", - сказал собеседник, отметив, что договоренностей достигнуто не было.

"Договоренности о возвращении России в "большую семерку" и "восьмерку" не было", - отметил источник.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.