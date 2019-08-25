Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону удары израильских ВВС по территории Сирии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, говорится в распространенном в воскресение заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь выразил поддержку права Израиля на самооборону от угроз, исходящих от Корпуса стражей Исламской революции, и на действия для предотвращения возможных нападений на его объекты в регионе", - сказано в сообщении.

Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.