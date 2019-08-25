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РИА Новости

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

20:45 25.08.2019 (обновлено: 23:12 25.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
По ее словам, в ходе обсуждения тему России и Украины "были общие и различные оценки". Однако все страны-члены G7, подчеркнула он, поддержали позицию Германии, которая ожидает прогресса в минском процессе для присоединения России к международному клубу.
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Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Ранее американский президент Дональд Трамп в свою очередь рассказал о работе над возвращением России в "Большую семерку". По словам главы государства, среди лидеров G7 есть сторонники присоединения Москвы. Трамп также допустил, что президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу клуба.
Как отметил американский лидер, возвращение России будет выгодно для решения многих мировых вопросов. В то же время Трамп не исключил, что лидеры G7 "могут оставить все, как есть".
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Лебедь, рак и щука

Дискуссия о возвращении России

Вопрос о возвращении России в "Большую семерку поднимали президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп. Вместе с тем Меркель и премьер-министр Британии Борис Джонсон выступили против этой инициативы.
Как отметил Владимир Путин, Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит. Он также заявил, что Россия не считает возвращение в "Большую семерку" самоцелью.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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G7Ангела МеркельРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россия тоже ждет когда Франция и Германия в лице Меркельвыполнят хоть один пункт минских решений. И тогда можно встретиться в Москве, где Украина капитулирует и разделится на западную и восточную часть
25 августа, 20:58
jjuws-w
175430102239
99,9% населения нашей страны глубоко наплевать на G7 и вступит туда Россия или нет. Но СМИ настойчиво навязывает нам эту тему.
25 августа, 21:11
bbugorkovsg
16511105
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