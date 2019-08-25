Тамбовский губернатор предложил поддержать арт-резиденции в нацпроекте

ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего выступления в воскресенье на всероссийском фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ", который проходит в Крыму, предложил включить мероприятия по созданию арт-резиденций в национальный проект "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Губернатор на стратегической сессии "Развитие культурных арт-резиденций в регионах России" рассказал о том, какие фестивали проводятся на Тамбовщине и что делается в регионе для поддержки творческих молодежных объединений. Он также выступил с презентацией проекта арт-резиденции "Гараж", который планируется реализовать в Тамбове.

"В Тамбовской области с каждым годом становится всё больше творческих молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга – арт-резиденций", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Он сообщил, что первая арт-резиденция в регионе может появиться в Тамбове, на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра. Резиденция объединила бы театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Он также предложил включить мероприятия по созданию таких арт-резиденций в нацпроекте.

"Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется согласовать субсидирование создания проектно-сметной документации и реконструкции строения в федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции "Гараж" уже в следующем году", - сказал Никитин.