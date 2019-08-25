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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор предложил поддержать арт-резиденции в нацпроекте

20:45 25.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего выступления в воскресенье на всероссийском фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ", который проходит в Крыму, предложил включить мероприятия по созданию арт-резиденций в национальный проект "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Губернатор на стратегической сессии "Развитие культурных арт-резиденций в регионах России" рассказал о том, какие фестивали проводятся на Тамбовщине и что делается в регионе для поддержки творческих молодежных объединений. Он также выступил с презентацией проекта арт-резиденции "Гараж", который планируется реализовать в Тамбове.
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"В Тамбовской области с каждым годом становится всё больше творческих молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга – арт-резиденций", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он сообщил, что первая арт-резиденция в регионе может появиться в Тамбове, на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра. Резиденция объединила бы театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Он также предложил включить мероприятия по созданию таких арт-резиденций в нацпроекте.
"Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется согласовать субсидирование создания проектно-сметной документации и реконструкции строения в федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции "Гараж" уже в следующем году", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что жюри фестиваля "Таврида – Арт" отметило стенд Тамбовской области заслуженной наградой, вручил которую губернатору Александру Никитину первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
КВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 13

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

Зрители наблюдают через любительский телескоп за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 13

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 13

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 13

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 13

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Борцы выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 13

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Вятка выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 13

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 13

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Музыкальная группа Guru Groove Foundation выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 13

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 13

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 13

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 13

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 13

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 13

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 13

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 13

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 13

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 13

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 13

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 13

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 13

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 13

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 13

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 13

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 13

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 13

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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Тамбовская областьФестиваль "Таврида - Арт"Александр НикитинТамбовская областьРоссияОбщество
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