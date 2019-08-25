КВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"

В Крыму, в бухте Капсель около Судака, продолжается фестиваль "Таврида — АРТ". Субботняя программа была насыщенной и разнообразной. Прошло большое рэп-шоу. Перед участниками и зрителями форума спели популярные российские хип-хоп исполнители: артисты лейбла Blackstar Ternovoy, Дана Соколова, Doni, Slame, Hazuma, Кравц, ST и Guf. Хедлайнером вечера стал Мот. Состоялось авиашоу, во время которого боевые самолеты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. А команды КВН, приехавшие на фестиваль, выступили на концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги.