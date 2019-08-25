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РИА Новости
Культура

КВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"

15:07 25.08.2019 (обновлено: 15:29 25.08.2019)
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В Крыму, в бухте Капсель около Судака, продолжается фестиваль "Таврида — АРТ". Субботняя программа была насыщенной и разнообразной. Прошло большое рэп-шоу. Перед участниками и зрителями форума спели популярные российские хип-хоп исполнители: артисты лейбла Blackstar Ternovoy, Дана Соколова, Doni, Slame, Hazuma, Кравц, ST и Guf. Хедлайнером вечера стал Мот. Состоялось авиашоу, во время которого боевые самолеты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. А команды КВН, приехавшие на фестиваль, выступили на концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги.
Фестиваль продлится до 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 13

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

Зрители наблюдают через любительский телескоп за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 13

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 13

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 13

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 13

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Борцы выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 13

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Вятка выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 13

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 13

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Музыкальная группа Guru Groove Foundation выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 13

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 13

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 13

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 13

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 13

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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КультураФотоФестиваль "Таврида - Арт"Таврида (форум)КВНКрымРоссия
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