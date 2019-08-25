В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00.

Участки работали с 08.00 до 20.00 мск. Всего на территории республики были открыты 152 участка.

В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба.