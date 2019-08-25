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РИА Новости

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

20:31 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00.
Участки работали с 08.00 до 20.00 мск. Всего на территории республики были открыты 152 участка.
В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.
Президентские выборы в Абхазии
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