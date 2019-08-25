Меркель рассказала о конструктивном обсуждении иранского вопроса на G7

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. На саммите G7 состоялась конструктивная дискуссия по Ирану, все стороны выступили за дипломатическое решение "ядерного вопроса", заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это была хорошая и конструктивная дискуссия, которая показала, что все едины в том, что Иран не должен получить ядерное оружие и что все хотят добиться этого результата путем переговоров", - сказала Меркель.