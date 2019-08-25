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РИА Новости

Меркель рассказала о конструктивном обсуждении иранского вопроса на G7

20:22 25.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. На саммите G7 состоялась конструктивная дискуссия по Ирану, все стороны выступили за дипломатическое решение "ядерного вопроса", заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Это была хорошая и конструктивная дискуссия, которая показала, что все едины в том, что Иран не должен получить ядерное оружие и что все хотят добиться этого результата путем переговоров", - сказала Меркель.
Она добавила, что речь идет о недопущении дальнейшей эскалации, "если ничего не произойдет, то есть опасение, что Иран в сентябре продолжит выход из Совместного всеобъемлющего плана действий".
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