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РИА Новости

"Дело Порошенко живет!" В Сети высмеяли "покорение" казаками Дюнкерка

20:17 25.08.2019 (обновлено: 20:18 25.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКарнавальное празднование Старого Нового года в поселке Вашковцы Черновецкой области. 14 января 2018
Карнавальное празднование Старого Нового года в поселке Вашковцы Черновецкой области. 14 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пользователей социальных сетей удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о "покорении Дюнкерка" украинскими казаками.
Ранее во время празднования Дня независимости страны украинский лидер заявил, что в XVII веке казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк.
Автопортрет. Художник Казамир Малевич
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"А еще Зеленский сам лично помогал копать казакам Черное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят", - сыронизировал @elkis_07.
"Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме", - присоединился @travila81.
"Дело Петра Порошенко живет и процветает!" - согласился mavri-pavel
"Плохо, когда руководитель государства постоянно путает тексты выступлений <…> из 95 квартала и президента", - написал sizif8.
"Россию основали украинцы. Правда тогда они не знали, что они - украинцы", - пошутил Андрей Smely.
По легенде в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
17 августа, 08:00РИА Новости
Зеленский взялся спорить с историей
262061614
Обсудить 15
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как доказательство - мультфильм "Как казаки мушкетерам помогали"
25 августа, 21:09
Андрей Лаптев
25190000
С нетерпением ждём повествования о том как они создали евросоюз, потом вышли из него, а теперь их туда не пускают.
25 августа, 21:39
NBN B
9241000
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