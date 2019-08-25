"Дело Порошенко живет!" В Сети высмеяли "покорение" казаками Дюнкерка

По легенде в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.