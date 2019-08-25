"Дело Порошенко живет!" В Сети высмеяли "покорение" казаками Дюнкерка

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пользователей социальных сетей удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о "покорении Дюнкерка" украинскими казаками.
Ранее во время празднования Дня независимости страны украинский лидер заявил, что в XVII веке казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк.
"А еще Зеленский сам лично помогал копать казакам Черное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят", - сыронизировал @elkis_07.
"Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме", - присоединился @travila81.
"Дело Петра Порошенко живет и процветает!" - согласился mavri-pavel
"Плохо, когда руководитель государства постоянно путает тексты выступлений <…> из 95 квартала и президента", - написал sizif8.
"Россию основали украинцы. Правда тогда они не знали, что они - украинцы", - пошутил Андрей Smely.
По легенде в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.
17 августа, 08:00РИА НовостиЗеленский взялся спорить с историей