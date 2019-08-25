В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по области РИА Новости сообщили, что выставочный образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре "Идеальный дом" в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья, пострадавший был отправлен в больницу.

В пресс-службе департамента сообщили, что со слов очевидцев, произошел несчастный случай с ребенком, на которого упала дверь. Пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу, но ему требовалась специализированная медицинская помощь. Для его транспортировки вызвали вертолет, который прилетел в Зеленоград.