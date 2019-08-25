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РИА Новости

В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

20:12 25.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВертолет санитарной авиации доставляет пострадавших в больницу
Вертолет санитарной авиации доставляет пострадавших в больницу
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вертолет санитарной авиации доставляет пострадавших в больницу. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Ранее в пресс-службе управления МЧС по области РИА Новости сообщили, что выставочный образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре "Идеальный дом" в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья, пострадавший был отправлен в больницу.
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15 августа 2018, 10:36РИА Новости
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В пресс-службе департамента сообщили, что со слов очевидцев, произошел несчастный случай с ребенком, на которого упала дверь. Пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу, но ему требовалась специализированная медицинская помощь. Для его транспортировки вызвали вертолет, который прилетел в Зеленоград.
Ребенка эвакуировали в больницу Москвы, его сопровождала авиамедицинская бригада, отмечается в сообщении.
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ПодмосковьеМЧС РФМоскваПроисшествия
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