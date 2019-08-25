Макрон сообщил о расширении партнерства для борьбы с терроризмом в Сахеле

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7

ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренности расширить партнерство с Германией и силами Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) для борьбы с терроризмом в Сахеле.

"Мы обсудили вопрос Ливии и очень широко вопрос Сахеля. Вы знаете, что в зоне Сахеля перед нами стоит задача борьбы с терроризмом. На протяжении нескольких лет у нас есть обязательства, силы "Бархан", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Биаррице с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе.

Он напомнил о военной операции "Бархан", в которую вовлечены французские, европейские, африканские силы, а также созданном в июле 2017 года "Альянсе сил в пользу Сахеля".

"Но сегодня в ответ на расширение терроризма мы решили вместе с госпожой канцлером (ФРГ Ангелой Меркель), членами Сахельской группы пяти расширить эту поддержку и запустить новую инициативу на основе партнерства для безопасности и стабильности в Сахеле", - отметил глава французской республики.