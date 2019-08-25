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РИА Новости

В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

19:33 25.08.2019
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© Фото : Донецкое Агентство НовостейВ Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
© Фото : Донецкое Агентство Новостей
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину установили в Буденновском районе Донецка, он был изготовлен на 3D-принтере, сообщил в воскресенье РИА Новости глава администрации района Владимир Гетов.
"Мы работали 100 дней. Старый памятник развалился. Нашли спонсоров, он у нас народный, ни копейки денег бюджетных нет, и открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он был изготовлен на 3D-принтере. Капсула изготовлена из полимеров, а внутри высококачественный бетон залит", - рассказал Гетов.
© Фото : Донецкое Агентство НовостейВ Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
© Фото : Донецкое Агентство Новостей
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
По его словам, вес памятника – около 500 килограммов, он стал копией памятника Пушкину в Москве. Изготовили его к 150-летию города Донецка.
"Предыдущий памятник 1959 года, он уже развалился", - добавил Гетов.
© Фото : Донецкое Агентство НовостейВ Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
© Фото : Донецкое Агентство Новостей
В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
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Донецк (Донецкая область)ПушкинОбщество
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