В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину установили в Буденновском районе Донецка, он был изготовлен на 3D-принтере, сообщил в воскресенье РИА Новости глава администрации района Владимир Гетов.

"Мы работали 100 дней. Старый памятник развалился. Нашли спонсоров, он у нас народный, ни копейки денег бюджетных нет, и открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он был изготовлен на 3D-принтере. Капсула изготовлена из полимеров, а внутри высококачественный бетон залит", - рассказал Гетов.

По его словам, вес памятника – около 500 килограммов, он стал копией памятника Пушкину в Москве. Изготовили его к 150-летию города Донецка.