Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Верник прокомментировал фотографию своего сына Григория, на которой тот сморкается в пятитысячную купюру.
Ранее фотографию сына российского актера с банкнотой опубликовал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он также назвал снимок "оскорблением". В Сети также бурно отреагировали на фотографию.
По словам Верника, фото было сделано во время съемок фильма под названием "Интересное кино".
"Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки", — цитирует Верника "Комсомольская правда".