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РИА Новости

Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру

19:15 25.08.2019 (обновлено: 20:06 25.08.2019)
98394
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Игорь Верник с сыном Григорием
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Верник прокомментировал фотографию своего сына Григория, на которой тот сморкается в пятитысячную купюру.
Ранее фотографию сына российского актера с банкнотой опубликовал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он также назвал снимок "оскорблением". В Сети также бурно отреагировали на фотографию.
По словам Верника, фото было сделано во время съемок фильма под названием "Интересное кино".
"Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки", — цитирует Верника "Комсомольская правда".
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Шоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Папа сын к отцу подошел и спросила кроха, а папа в пятитысячную высморкнуться хорошо, ну да сынок не плохо....
25 августа, 21:46
ggorelov.i
2392209
Вот почему-то Вернику больше веры, чем Разину.
25 августа, 23:36
My Spirit
6100014
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