Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Верник прокомментировал фотографию своего сына Григория, на которой тот сморкается в пятитысячную купюру.

Ранее фотографию сына российского актера с банкнотой опубликовал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он также назвал снимок "оскорблением". В Сети также бурно отреагировали на фотографию.

По словам Верника, фото было сделано во время съемок фильма под названием "Интересное кино".