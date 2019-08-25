Помпео предостерег Ливан от эскалации напряженности в отношениях с Израилем

БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майка Помпео попросил в телефонном разговоре от премьер-министра Ливана Саада Харири не предпринимать действий, способствующих к эскалации напряженности в связи с нападением БПЛА Израиля в южном пригороде Бейрута, сообщает пресс-служба главы правительства.

В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным, БПЛА был взорван после того, как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным, в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.

"Госсекретарь подтвердил в ходе разговора о необходимости абстрагироваться от какой-либо эскалации. И о работе со всеми сторонами с целью избежания какого-либо вида эскалации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер Ливана со своей стороны подчеркнул приверженность его страны к соблюдению резолюции СБ ООН 1701, принятой после ливано-израильского конфликта 2006 года, нарушения которой со стороны Израиля представляют опасность для сохранения стабильности.

Харири выразил благодарность Помпео в связи с телефонным звонком и подтвердил готовность Ливана сделать все необходимое для сбавленная напряженности.