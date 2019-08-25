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РИА Новости

Помпео предостерег Ливан от эскалации напряженности в отношениях с Израилем

18:51 25.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майка Помпео попросил в телефонном разговоре от премьер-министра Ливана Саада Харири не предпринимать действий, способствующих к эскалации напряженности в связи с нападением БПЛА Израиля в южном пригороде Бейрута, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным, БПЛА был взорван после того, как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным, в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
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"Госсекретарь подтвердил в ходе разговора о необходимости абстрагироваться от какой-либо эскалации. И о работе со всеми сторонами с целью избежания какого-либо вида эскалации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Премьер Ливана со своей стороны подчеркнул приверженность его страны к соблюдению резолюции СБ ООН 1701, принятой после ливано-израильского конфликта 2006 года, нарушения которой со стороны Израиля представляют опасность для сохранения стабильности.
Харири выразил благодарность Помпео в связи с телефонным звонком и подтвердил готовность Ливана сделать все необходимое для сбавленная напряженности.
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана. Острым остается и вопрос официального определения границ и принадлежности нефтяных и газовых месторождений в прибрежной пограничной зоне. Командование ливанской армии заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН и суверенитета Ливанской Республики.
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Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНООНСШАИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Т.е. их продолжат бомбить, а им сидеть и не жужжать? Нет, ну а чё, демократия как она есть!
25 августа, 18:56
Сергей Серый
104003971
В предыдущей новости на эту тему сама хизбола опровергает, что они сбили какие либо самолеты, тут опять пишут, что сбивали. На самом же деле они сбили иранские беспилотники, приняв их за израильские, а теперь решили заявить, что они вовсе ничего не сбивали.
25 августа, 19:46
Сергей Знаменский
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