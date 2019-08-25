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РИА Новости

В Подмосковье потушили пожар в здании, граничащем с территорией Роскосмоса

18:39 25.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар в здании, граничащем с территорией института ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".
Пожар произошел сегодня в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый Штейн", рядом с головным научным институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами, в подмосковном Королеве. В ЦНИИмаш РИА Новости пояснили, что пожар повторился там же, где произошел 15 июня.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В настоящее время пожар ликвидирован расчетными службами МЧС при содействии ЦНИИмаш", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Все службы работают в штатном режиме.
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