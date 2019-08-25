"Кубанское казачье войско" выясняет обстоятельства драки в Геленджике

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками выясняют в "Кубанском казачьем войске", сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного объединения.

В соцсетях появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Как отмечает автор сообщения, мужчина попросил казаков сделать совместную фотографию. Получив отказ, он продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке.

ГУМВД по Краснодарскому краю ранее сообщили, что городская полиция начала проверку.

"Мы сейчас выясняем, как все было подробнее, и, наверное, завтра будем готовы дать комментарий", - сказали агентству в пресс-службе организации.

По данным пресс-службы администрации курорта, Геленджик в воскресенье отмечает 188-й день рождения.