Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T18:25Z
https://ria.ru/20190825/1557889358.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154351/14/1543511436_0:104:3273:1945_1036x0_80_0_0_785bc166c4517d0e7ffd2b19244b1ac0.jpg
РИА Новости

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

18:25 25.08.2019
17658
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Полиция Геленджика проверяет заявление местного жителя о причинении телесных повреждений, предположительно, нанесенных казаками, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Как отмечает автор сообщения, мужчина попросил казаков сделать совместную фотографию. Получив отказ, он продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке.
Владимир Зеленский
Вчера, 16:16РИА Новости
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
"В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента", - заявили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о потасовке с участием казаков.
По данным пресс-службы администрации курорта, Геленджик в воскресенье отмечает 188-й день рождения.
Кубанское казачье войско - часть казачества Российском империи, населявшая территорию современного Краснодарского края, а также других регионов юга страны. Войско было образовано преимущественно потомками выходцев из казачьего Войска Запорожского. В настоящее время кубанские казаки имеют статус общественной организации.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
23 августа, 13:57РИА Новости
В Нижнем Новгороде три девочки избили учащуюся коррекционной школы
1825767097
Обсудить 23
Кубанское казачье войскоГеленджикПроисшествия
Популярные комментарии
И зачем с этими ряженными фотографироваться, они в народ выходят обвешанными цацками.
25 августа, 19:48
Моджахед Иванович
7880028
Толку с этих ряженых к сожалению никакого!
25 августа, 20:09
С Сергей Кудасов
4210303
Рекомендуем
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
РИА
Новости
Сотрудники полиции
Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Лента
новостей
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов высказался о высшей мере наказания за убийство ветерана
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Ульяновске уволили бойца Росгвардии, отказавшего в помощи из-за обеда
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Видео с места ДТП
Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
Телеведущий Дибров и его жена врезались на мотоцикле в дерево
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
В Сети поразились исполнением гимна Украины в самолете
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния