В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Полиция Геленджика проверяет заявление местного жителя о причинении телесных повреждений, предположительно, нанесенных казаками, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Как отмечает автор сообщения, мужчина попросил казаков сделать совместную фотографию. Получив отказ, он продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке.

"В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента", - заявили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о потасовке с участием казаков.

По данным пресс-службы администрации курорта, Геленджик в воскресенье отмечает 188-й день рождения.