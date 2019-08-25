Явка на выборах президента Абхазии к 18.00 составила 48,48%

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по данным на 18.00 (совпадает с мск) составила 48,48%, сообщила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
"Проголосовали 61 тысяча 20 человек. Процент явки составляет 48,48%" , - сказала Лабахуа.
Вчера, 08:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии
Явка на выборах в 2014 году к 18.00 составляла 55,84%, "есть некоторое отставание", отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.