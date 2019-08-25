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РИА Новости

В Подмосковье произошел пожар в здании, граничащем с территорией Роскосмоса

18:13 25.08.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили пожарной службы и скорой помощи
Автомобили пожарной службы и скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили пожарной службы и скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый пожар произошел рядом с головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр упования полетами, в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.
В ЦНИИмаш РИА Новости пояснили, что пожар повторился там же, где был 15 июня.
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"Возгорание произошло в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый Штейн". Здание расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш. Пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института", - сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.
Там отметили, что все службы ЦНИИмаш функционирует в штатном режиме. В настоящее время пожар ликвидируется расчетными службами МЧС при содействии ЦНИИмаш.
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ПодмосковьеРоскосмосРоссияПроисшествия
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