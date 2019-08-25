В Подмосковье произошел пожар в здании, граничащем с территорией Роскосмоса

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый пожар произошел рядом с головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр упования полетами, в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

В ЦНИИмаш РИА Новости пояснили, что пожар повторился там же, где был 15 июня.

"Возгорание произошло в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый Штейн". Здание расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш. Пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института", - сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.