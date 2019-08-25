Артамонов высказался о высшей мере наказания за убийство ветерана

Местные СМИ сообщили, что, комментируя происшествие с ветераном Великой Отечественной войны в Малоярославце, который погиб после того, как его избил пробравшийся в дом наркоман, губернатор Артамонов высказал сожаление о том, что в России действует мораторий на смертную казнь.

"Анатолий Дмитриевич подтвердил, что это его позиция. Обращаю ваше внимание, в своем ответе он не говорит о возвращении смертной казни. Он говорит о том, что люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания", — сказала собеседница агентства.

Как сообщило следствие, житель Малоярославца, подозреваемый в избиении до смерти ветерана Великой Отечественной войны, в дом которого он проник для того, чтобы добыть денег, был задержан накануне. По данным следствия, мужчина, который является наркоманом, нанес 91-летнему ветерану не менее десяти ударов по голове и телу, в результате чего тот скончался.