В Альпах три человека погибли при падении самолета

Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия. Архивное фото

Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал и загорелся над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах, три человека погибли, сообщается на сайте местной полиции.

По данным правоохранительных органов кантона Вале, одномоторный самолет типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра (10.00 мск) и направлялся в Италию, однако потерпел крушение, после чего загорелся.

"Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка", - говорится в сообщении полиции.