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РИА Новости

В Альпах три человека погибли при падении самолета

17:38 25.08.2019
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© Depositphotos / FbxxВид с вершины горы на долину Сузы, Италия
Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия
© Depositphotos / Fbxx
Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал и загорелся над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах, три человека погибли, сообщается на сайте местной полиции.
По данным правоохранительных органов кантона Вале, одномоторный самолет типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра (10.00 мск) и направлялся в Италию, однако потерпел крушение, после чего загорелся.
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"Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка", - говорится в сообщении полиции.
По факту инцидента начато расследование.
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