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РИА Новости

Сухум опроверг информацию, что в России раздают абхазские паспорта

17:33 25.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзбиратель держит паспорт и бюллетень для голосования в выборах президента Абхазии
Избиратель держит паспорт и бюллетень для голосования в выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Избиратель держит паспорт и бюллетень для голосования в выборах президента Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в российском Черкесске, где открыт участок для голосования на выборах абхазского президента.
Один из журналистов на встрече с министром сообщил, что есть информация о раздаче во время выборов в Черкесске паспортов гражданина Абхазии.
"Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен. Если поступит такой сигнал, однозначно будет разбирательство ", - сказал Аршба.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. За пределами республики - в России работают два участка: в Черкесске и в Москве.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
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