В Крыму потушили пожар в степи на площади около шести гектаров

"В Белогорском районе Крыма в районе села Александровка загорелась сухая растительность. Площадь пожара – около шести гектаров. На текущий момент пламя полностью ликвидировано", - сказала РИА Новости Стамболина.

По ее словам, на месте работали три единицы пожарной техники, а также силы и средства лесхоза и близлежащих сельских поселений. Проводилось вспахивание земли, чтобы остановить дальнейшее распространение наземного огня.