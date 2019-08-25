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РИА Новости

В Крыму потушили пожар в степи на площади около шести гектаров

17:23 25.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТушение природного пожара
Тушение природного пожара
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Тушение природного пожара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Предгорная степь горела в Белогорском районе Крыма, площадь пожара составила около шести гектар, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Марина Стамболина.
"В Белогорском районе Крыма в районе села Александровка загорелась сухая растительность. Площадь пожара – около шести гектаров. На текущий момент пламя полностью ликвидировано", - сказала РИА Новости Стамболина.
По ее словам, на месте работали три единицы пожарной техники, а также силы и средства лесхоза и близлежащих сельских поселений. Проводилось вспахивание земли, чтобы остановить дальнейшее распространение наземного огня.
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