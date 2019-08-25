Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

В Крыму проходит 17-й Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

Музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 23 по 25 августа.

В пятницу на главной сцене выступили американцы Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. Вчера слушатели наблюдали за выступлениями Nils Wülker Band из Германии, россиян Billy's Band и Юлии Чичериной, а также джазовой певицы из США Шарон Кларк. Сегодня на главной сцене фестиваля выступят российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году в качестве частного лица фестиваль посетил Владимир Путин.

Организатор мероприятия — медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.