Бриг под алыми парусами из "Тавриды—АРТ" прибыл в Феодосию

Парусник "Херсонес" под алыми парусами в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"

Парусник "Херсонес" под алыми парусами в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Трехмачтовый бриг "Херсонес" с алыми парусами прибыл в крымский город Феодосия с участниками фестиваля "Таврида-АРТ", сообщили РИА Новости представители оргкомитета фестиваля.

Бриг отправился в воскресенье из бухты Капсель в районе Судака, где проходит фестиваль.

"Участники арт-кварталов фестиваля "Таврида-АРТ" прибыли на паруснике из Судака в Феодосию, где устроили концерт на городской набережной", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в концерте также приняли участие городские творческие коллективы.