Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.

"Движение пацифизма полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку ("кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф. 5:39). — Прим. ред.). Если ограничиться только этими словами, то из прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы", — сказал патриарх в воскресенье после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

По его словам, фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.

"Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции — великое противление злу", — отметил глава РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой, "таким образом сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания, не распространялось и не становилось непреодолимой силой".