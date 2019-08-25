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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

17:04 25.08.2019 (обновлено: 22:14 25.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.
"Движение пацифизма полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку ("кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф. 5:39). — Прим. ред.). Если ограничиться только этими словами, то из прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы", — сказал патриарх в воскресенье после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.
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Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
По его словам, фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.
"Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции — великое противление злу", — отметил глава РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой, "таким образом сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания, не распространялось и не становилось непреодолимой силой".
"Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом, и нет никакой надежды на спасение", — заключил патриарх Кирилл.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Для этого у него правильная охрана. Чтобы не подставлять другую щёку.
25 августа, 17:12
VPVassya Pupkind
962110420
пусть бы объяснил как это применимо к жизни с вариантами,а то реально глупость
25 августа, 17:53
TheAssaultcube .
32301011
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