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РИА Новости

В США рассказали о торговых переговорах с Японией

16:57 25.08.2019 (обновлено: 17:33 25.08.2019)
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© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США
© РИА Новости / Вера Монахова
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Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Договоренности по торговле США и Японии позволят открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов, заявил в воскресенье журналистам торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
"Это откроет рынки для продукции более чем на семь миллиардов долларов", - заявил Лайтхайзер журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран. Его слова транслировал телеканал Fox News.
По его словам, соглашение затрагивает сельскохозяйственный сектор, доходы от промышленности и цифровой сектор. В частности, в сельскохозяйственном секторе речь о поставках из США мяса, свинины, пшеницы, спирта, вина и других продуктов.
"Это приведет к существенному снижению пошлинных и не пошлинных барьеров на границе", - добавил Лайтхайзер.
На вопрос о том, останутся ли в силе пошлины на ввоз японских автомобилей, Лайтхайзер ответил, что после подписания соглашения часть пошлин будет снята, но не эти.
Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода.
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ЯпонияСШАЭкономика
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