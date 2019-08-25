В США рассказали о торговых переговорах с Японией

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Договоренности по торговле США и Японии позволят открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов, заявил в воскресенье журналистам торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Это откроет рынки для продукции более чем на семь миллиардов долларов", - заявил Лайтхайзер журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран. Его слова транслировал телеканал Fox News

По его словам, соглашение затрагивает сельскохозяйственный сектор, доходы от промышленности и цифровой сектор. В частности, в сельскохозяйственном секторе речь о поставках из США мяса, свинины, пшеницы, спирта, вина и других продуктов.

"Это приведет к существенному снижению пошлинных и не пошлинных барьеров на границе", - добавил Лайтхайзер.

На вопрос о том, останутся ли в силе пошлины на ввоз японских автомобилей, Лайтхайзер ответил, что после подписания соглашения часть пошлин будет снята, но не эти.