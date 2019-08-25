Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции

ТЕГЕРАН, 25 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, но не планирует встреч с США, сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.

Он отметил, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

Он отметил, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней.

Воскресный визит Зарифа во Францию стал неожиданностью - буквально в пятницу на этой неделе министр иностранных дел Ирана побывал в Париже, где провел переговоры с Макроном, обсудив с ним ситуацию вокруг ядерной сделки и обменявшись предложениями по ее реализации в свете требований Тегерана обеспечить ее эффективность после того, как США вышли из соглашения и ввели против Ирана санкции.