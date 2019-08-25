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РИА Новости
Культура

Стало известно, как будет выглядеть Стервелла в исполнении Эммы Стоун

17:43 25.08.2019
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© Фото : Walt Disney StudioЭмма Стоун в роли Круэллы де Виль в новом фильме "Круэлла" студии Уолта Диснея
Эмма Стоун в роли Круэллы де Виль в новом фильме Круэлла студии Уолта Диснея
© Фото : Walt Disney Studio
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студия Disney показала на фан-выставке D23 Expo, как будет выглядеть героиня Эммы Стоун в фильме "Стервелла", сообщает USA Today.
Сама актриса не смогла посетить выставку, посвященную проектам Disney. Она отправила ее гостям видеообращение с первого съемочного дня, в котором рассказала, что действие картины будет происходить в эру панк-рока 1970-х годов.
Проект посвящен злодейке из "101 далматинца", которая любит шубы из собачьих шкур, и расскажет о том, откуда взялась ее ненависть к животным и почему она стала такой жестокой.
Помощников Стервеллы играют Джоэл Фрай (Джаспер) и Пол Уолтер Хаузер (Гораций). Премьера фильма, режиссером которого стал Крейг Гиллеспи, запланирована на 28 мая 2021 года.
Американская актриса Эмма Стоун
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