Стало известно, как будет выглядеть Стервелла в исполнении Эммы Стоун

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студия Disney показала на фан-выставке D23 Expo, как будет выглядеть героиня Эммы Стоун в фильме "Стервелла", . Студия Disney показала на фан-выставке D23 Expo, как будет выглядеть героиня Эммы Стоун в фильме "Стервелла", сообщает USA Today.

Сама актриса не смогла посетить выставку, посвященную проектам Disney. Она отправила ее гостям видеообращение с первого съемочного дня, в котором рассказала, что действие картины будет происходить в эру панк-рока 1970-х годов.

Проект посвящен злодейке из "101 далматинца", которая любит шубы из собачьих шкур, и расскажет о том, откуда взялась ее ненависть к животным и почему она стала такой жестокой.