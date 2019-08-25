Наблюдатели из Германии и Австрии назвали выборы в Абхазии демократическими

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Международные наблюдатели из Германии и Австрии, которые прибыли в Абхазию на выборы президента, отметили, что они демократические.

Так, в Абхазию прибыла группа наблюдателей, в которую вошли: депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.

"Те избирательные округа, в которых мы были, в них, действительно, выборы проходят демократические, без давления... Настроение было везде спокойное и доброжелательное. Весомых ошибок и нарушений мы не выявили", - сказал Койтер.

По словам Линдеманна, выборы проходят по европейским стандартам, свободно.

"Что важно, нам никто не диктовал места, куда нам ехать, мы сами решали", - сказал депутат.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента республики. По данным на 15.00 (совпадает с мск), явка составила 39,14%.