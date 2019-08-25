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РИА Новости

Наблюдатели из Германии и Австрии назвали выборы в Абхазии демократическими

16:31 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Международные наблюдатели из Германии и Австрии, которые прибыли в Абхазию на выборы президента, отметили, что они демократические.
Так, в Абхазию прибыла группа наблюдателей, в которую вошли: депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.
"Те избирательные округа, в которых мы были, в них, действительно, выборы проходят демократические, без давления... Настроение было везде спокойное и доброжелательное. Весомых ошибок и нарушений мы не выявили", - сказал Койтер.
По словам Линдеманна, выборы проходят по европейским стандартам, свободно.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
"Что важно, нам никто не диктовал места, куда нам ехать, мы сами решали", - сказал депутат.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента республики. По данным на 15.00 (совпадает с мск), явка составила 39,14%.
На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
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