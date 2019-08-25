Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

"Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши", — заявил Мехтиев в комментарии радиостанции "Говорит Москва".