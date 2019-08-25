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РИА Новости

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

16:30 25.08.2019 (обновлено: 19:04 25.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к произошедшему в Красногорске.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о проверке информации о нападении коллекторов на должника и его ребенка. По предварительной информации, 23 августа нападавшие обстреляли мужчину с девочкой из пневматического пистолета.

"Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши", — заявил Мехтиев в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Глава НАПКА выразил убеждение, что нападавшие не связаны с ассоциацией, а также призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Мужик виноват сам в этом , он брал деньги в долг у банка и ни хотел их возвращать . Взял деньги - будь добр их отдать у кого взял. Если не можешь отдать - не бери. Все просто .
25 августа, 17:22
Тимуджин Васерманович
3224373155
я не чинуша и не банкир , а простой работяга , у меня нет таких денег и что ты прицепился к этой сумме , просто троль или КаЛЛектор на окладе ? И да если у меня займут и не отдадут , я в первую очередь постараюсь остаться человеком , понимаю что это сложно и не всем дано , особенно в наше время
25 августа, 19:02
ilia.harin
13710005
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