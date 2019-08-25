Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к произошедшему в Красногорске.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о проверке информации о нападении коллекторов на должника и его ребенка. По предварительной информации, 23 августа нападавшие обстреляли мужчину с девочкой из пневматического пистолета.
"Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши", — заявил Мехтиев в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Глава НАПКА выразил убеждение, что нападавшие не связаны с ассоциацией, а также призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.