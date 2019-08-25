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РИА Новости
Туризм

В Сочи иностранная туристка попала в больницу после спуска на аттракционе

16:24 25.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГорный курорт "Роза хутор" в Красной поляне
Горный курорт Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Горный курорт "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Эксперты выясняют причины происшествия на родельбане в Сочи, в котором пострадала иностранная туристка, сообщил РИА Новости представитель аттракциона.
Ранее в СМИ появилась информация о происшествии на аттракционе родельбан (летние сани) в Сочи. Представитель аттракциона на курорте "Газпром" подтвердил, что в субботу на спуске с горы на санях пострадала туристка, предположительно из ОАЭ.
"Мы выясняем все обстоятельства, изымаем записи камер видеонаблюдения. Судя по осмотру трассы и показаниям очевидцев, женщина нарушила технику безопасности - зачем-то пыталась тормозить ногой о конструкцию, что категорически запрещено. И она пострадала только из-за этого. Санки, на которых она ехала, переданы на экспертизу", - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что это первый такой случай на курорте. Правила техники безопасности составлены на русском и английском языке, и англоговорящая туристка должна была с ними ознакомиться. При этом перед ней ехал ее старший ребенок, он полностью понял инструктаж и благополучно самостоятельно спустился на санках.
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"Она либо растерялась, либо испугалась. Если бы она не выставляла ногу и не пыталась тормозить, даже если бы полностью отказали тормоза, была бы только жёсткая остановка, она не травмировалась бы так. Она в больнице, ей делали операцию на ноге. С ней вместе ехал ребенок, он не пострадал", - пояснил представитель аттракциона.
Он добавил, что сотрудники навестят пострадавшую туристку в больнице и не оставят без помощи, если потребуется.
В описании устройства аттракциона на сайте курорта уточняется, что у саней есть ручной тормоз для регулировки скорости движения. Специальные захваты удерживают родельбан на трассе, пассажир при этом не прикладывает никаких усилий.
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