В Сочи иностранная туристка попала в больницу после спуска на аттракционе

СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Эксперты выясняют причины происшествия на родельбане в Сочи, в котором пострадала иностранная туристка, сообщил РИА Новости представитель аттракциона.

Ранее в СМИ появилась информация о происшествии на аттракционе родельбан (летние сани) в Сочи. Представитель аттракциона на курорте "Газпром" подтвердил, что в субботу на спуске с горы на санях пострадала туристка, предположительно из ОАЭ.

"Мы выясняем все обстоятельства, изымаем записи камер видеонаблюдения. Судя по осмотру трассы и показаниям очевидцев, женщина нарушила технику безопасности - зачем-то пыталась тормозить ногой о конструкцию, что категорически запрещено. И она пострадала только из-за этого. Санки, на которых она ехала, переданы на экспертизу", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это первый такой случай на курорте. Правила техники безопасности составлены на русском и английском языке, и англоговорящая туристка должна была с ними ознакомиться. При этом перед ней ехал ее старший ребенок, он полностью понял инструктаж и благополучно самостоятельно спустился на санках.

"Она либо растерялась, либо испугалась. Если бы она не выставляла ногу и не пыталась тормозить, даже если бы полностью отказали тормоза, была бы только жёсткая остановка, она не травмировалась бы так. Она в больнице, ей делали операцию на ноге. С ней вместе ехал ребенок, он не пострадал", - пояснил представитель аттракциона.

Он добавил, что сотрудники навестят пострадавшую туристку в больнице и не оставят без помощи, если потребуется.