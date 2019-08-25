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РИА Новости

На Майорке самолет столкнулся с вертолетом

16:16 25.08.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiИспанские полицейские
Испанские полицейские
© AP Photo / Emilio Morenatti
Испанские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает издание ABC.
Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Полиция, гражданская гвардия и машины скорой помощи выехали на место аварии.
По данным агентства Europa Press, несколько человек получили ранения. Точное число жертв пока не установлено.
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