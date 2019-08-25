На Майорке самолет столкнулся с вертолетом

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает издание ABC.
Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Полиция, гражданская гвардия и машины скорой помощи выехали на место аварии.
#AMPLIAMOS | Al menos cinco muertos en un accidente aéreo entre una avioneta y un helicóptero en Inca (Mallorca) https://t.co/0gC46dUYrf pic.twitter.com/Snq7HXCtXU— Europa Press (@europapress) 25 августа 2019 г.
По данным агентства Europa Press, несколько человек получили ранения. Точное число жертв пока не установлено.