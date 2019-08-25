В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.

Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов". В Тбилиси утверждают, что выборы противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы.

"Ничего нового МИД Грузии не сказал. Это все те пропагандистские штампы, которые на протяжении всего времени имеет Грузия и постоянно тиражирует... Единственное, что могу сказать в этом контексте, что выборы, которые происходят сегодня в республике, соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством", - сказал Кове.

По его словам, в республике на выборах присутствует большое количество международных наблюдателей, в том числе из Германии.

"Поэтому мы продолжаем свой путь развития нашего государства в качестве независимого государства. И все процессы, которые происходят в Абхазии, свидетельствуют, что государство развивается в правовом русле", - подчеркнул собеседник агентства.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.