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РИА Новости

В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

16:12 25.08.2019 (обновлено: 23:40 25.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов". В Тбилиси утверждают, что выборы противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы.
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"Ничего нового МИД Грузии не сказал. Это все те пропагандистские штампы, которые на протяжении всего времени имеет Грузия и постоянно тиражирует... Единственное, что могу сказать в этом контексте, что выборы, которые происходят сегодня в республике, соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством", - сказал Кове.
По его словам, в республике на выборах присутствует большое количество международных наблюдателей, в том числе из Германии.
"Поэтому мы продолжаем свой путь развития нашего государства в качестве независимого государства. И все процессы, которые происходят в Абхазии, свидетельствуют, что государство развивается в правовом русле", - подчеркнул собеседник агентства.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
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МИД ГрузииАбхазияРауль ХаджимбаГрузияВ мире
Популярные комментарии
А уж как в самой Грузии голосуют под диктовку США и говорить не хочется.
25 августа, 16:40
ИСИван Семёнов
1800001
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