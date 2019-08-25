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РИА Новости

СМИ сообщили о намерении Ливана отправить в Совбез ООН жалобу на Израиль

16:00 25.08.2019
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© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark"
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
© Flickr / Israel Defense Forces
Израильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана намерено отправить жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль в связи с совершенной в ночь на воскресенье атаки израильских беспилотников на южный пригород Бейрута, передает ливанский телеканал NBN.
По сообщению телеканала, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль дал указания постоянному представителю страны в ООН отправить срочную жалобу в Совет Безопасности, чтобы осудить нарушение Израилем суверенитета Ливана.
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В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным, БПЛА был взорван после того, как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным, в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана. Острым остается и вопрос официального определения границ и принадлежности нефтяных и газовых месторождений в прибрежной пограничной зоне. Командование ливанской армии заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН и суверенитета Ливанской Республики.
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