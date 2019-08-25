СМИ сообщили о намерении Ливана отправить в Совбез ООН жалобу на Израиль

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана намерено отправить жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль в связи с совершенной в ночь на воскресенье атаки израильских беспилотников на южный пригород Бейрута, передает ливанский телеканал Министерство иностранных дел Ливана намерено отправить жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль в связи с совершенной в ночь на воскресенье атаки израильских беспилотников на южный пригород Бейрута, передает ливанский телеканал NBN

По сообщению телеканала, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль дал указания постоянному представителю страны в ООН отправить срочную жалобу в Совет Безопасности, чтобы осудить нарушение Израилем суверенитета Ливана.

В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным, БПЛА был взорван после того, как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным, в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.