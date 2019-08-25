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РИА Новости
Культура

Аксенов рассказал о значении форума "Таврида — АРТ" для развития Крыма

15:56 25.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СУДАК, 25 авг – РИА Новости. Форум "Таврида — АРТ", который впервые прошел на юго-восточном побережье Крыма, станет драйвером экономики этой части полуострова, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Старт взят, старт достаточно резкий. Форум живет, будет развиваться… Для Крыма это вложение средств в инфраструктуру, в экономику республики, это рабочие места, налоги", - сказал Аксенов после завершения стратегической сессии на форуме "Таврида — АРТ".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале творческих сообществ Таврида — АРТ в бухте Капсель в Судаке
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Он добавил, что после окончания фестиваля будет обсуждаться вопрос улучшения инфраструктуры площадки, на которой расположен фестиваль. В целом под проведение форума и фестиваля выделено около 200 гектаров земли в районе бухты Капсель под Судаком, сказал Аксенов.
"Таврида — АРТ" проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. Фестиваль - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
КВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 13

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

Зрители наблюдают через любительский телескоп за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 13

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 13

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 13

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 13

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Борцы выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 13

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Команда КВН Вятка выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 13

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 13

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Музыкальная группа Guru Groove Foundation выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 13

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 13

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Зрители во время выступления музыкальной группы Guru Groove Foundation на фестивале творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 13

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 13

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 13

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 13

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 13

Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 13

Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 13

Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 13

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 13

Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 13

Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 13

Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 13

Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 13

Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 13

На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 13

Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 13

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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КультураФестиваль "Таврида - Арт"Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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