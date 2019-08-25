Аксенов рассказал о значении форума "Таврида — АРТ" для развития Крыма

СУДАК, 25 авг – РИА Новости. Форум "Таврида — АРТ", который впервые прошел на юго-восточном побережье Крыма, станет драйвером экономики этой части полуострова, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Старт взят, старт достаточно резкий. Форум живет, будет развиваться… Для Крыма это вложение средств в инфраструктуру, в экономику республики, это рабочие места, налоги", - сказал Аксенов после завершения стратегической сессии на форуме "Таврида — АРТ".

Он добавил, что после окончания фестиваля будет обсуждаться вопрос улучшения инфраструктуры площадки, на которой расположен фестиваль. В целом под проведение форума и фестиваля выделено около 200 гектаров земли в районе бухты Капсель под Судаком, сказал Аксенов.