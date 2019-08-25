Аксенов рассказал о значении форума "Таврида — АРТ" для развития Крыма

Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.
Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.
Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".
Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители наблюдают через любительский телескоп за выступлениями авиации.
Показательные выступления авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Боевые самолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа во время авиашоу на фестивале "Таврида-АРТ".
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Команда КВН "Борцы" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Команда КВН "Вятка" выступает на Большом концерте финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Большой концерт финалистов и чемпионов Высшей лиги КВН в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Музыкальная группа "Guru Groove Foundation" выступает на сцене в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Зрители во время выступления музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
На выступлении музыкальной группы "Guru Groove Foundation" на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".
Рэпер МОТ выступает на концерте на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".