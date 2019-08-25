Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила около 40%

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по данным на 15.00 (совпадает с мск) составила 39,14%, сообщил журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.
"На 15.00 - 39,14 %", - сказал Гогия.
Как отметил ЦИК, на прошлых выборах президента в 2014 году явка к этому времени составляла 43,02%.
Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей. Общее число избирателей составляет 121 627 человек.
Вчера, 08:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на эту должность идет в тандеме с претендентом на президентский пост.