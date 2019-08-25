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РИА Новости

Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила около 40%

15:38 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по данным на 15.00 (совпадает с мск) составила 39,14%, сообщил журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.
"На 15.00 - 39,14 %", - сказал Гогия.
Как отметил ЦИК, на прошлых выборах президента в 2014 году явка к этому времени составляла 43,02%.
Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей. Общее число избирателей составляет 121 627 человек.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на эту должность идет в тандеме с претендентом на президентский пост.
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