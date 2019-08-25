Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила около 40%

Как отметил ЦИК, на прошлых выборах президента в 2014 году явка к этому времени составляла 43,02%.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на эту должность идет в тандеме с претендентом на президентский пост.