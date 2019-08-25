Трамп заявил о наличии среди лидеров G7 сторонников возвращения России

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Среди лидеров Группы семи есть те, кто согласен с идеей возвращения России в этот клуб, заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп.

"Работа идет. У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России. Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения. Не знаю, примем мы какое-либо решение... Может, мы просто оставим все, как есть", - цитирует его слова Белый дом.

По его словам, вопрос был поднят на встрече лидеров накануне вечером. При этом он отказался назвать имена лидеров, которые согласны с ним, сославшись на то, что обсуждение еще идет.