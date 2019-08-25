Трамп заявил о наличии среди лидеров G7 сторонников возвращения России

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Среди лидеров Группы семи есть те, кто согласен с идеей возвращения России в этот клуб, заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп.
"Работа идет. У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России. Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения. Не знаю, примем мы какое-либо решение... Может, мы просто оставим все, как есть", - цитирует его слова Белый дом.
По его словам, вопрос был поднят на встрече лидеров накануне вечером. При этом он отказался назвать имена лидеров, которые согласны с ним, сославшись на то, что обсуждение еще идет.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи