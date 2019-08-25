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РИА Новости

В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами

14:28 25.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. В южном пригороде Бейрута потерпели крушение два разведывательных БПЛА ВВС Израиля, один из них взорвался в здании пресс-службы движения "Хезболлах", второй уцелел и находится в руках сопротивления, заявил официальный пресс-представитель "Хезболлах" Мохаммад Афиф ливанскому национальному агентству NNA.
"Хезболлах" не сбивали никаких самолетов. Один самолет упал, не нанеся повреждений. Второй самолет был со взрывчаткой, и произошел реальный взрыв, который нанес материальный ущерб зданию пресс-службы партии в южном пригороде", - сказал Афиф.
Вид со смотровой площадки на аванпосте израильской армии на горе Бенталь на аннексированных Израилем Голанских высотахв сторону столицы Сирии Дамаска
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Источник сообщил о гибели бойцов "Хезболлах" при ударе Израиля под Дамаском
По словам пресс-представителя, беспилотник, который уцелел, находится в руках специалистов, которые изучают поставленные ему разведывательные задачи.
Спикер отметил, что "Хезболлах" намерено дать жесткий ответ на действия Израиля в ходе выступления генсекретаря движения Хасана Насраллах.
Премьер-министр Ливана Саад Харири уже назвал произошедшее открытой агрессией и покушением на суверенитет страны.
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ИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Да это о другом. Ночью хизбала заявила, что сбила два израильских беспилотника, а утром разобрались и оказалось, что они сбили иранские беспилотники и решили заявить, что они вовсе ничего не сбивали. В сети можно найти видео этих дронов.
25 августа, 16:36
Татьяна Новикова
2000002
С утра писали сбивала, и все радовались этой новости, теперь пишут не сбивала. Не надо пытаться вскрывать беспилотники, которые при неправильном вмешательстве самоликвидируются и не будет взрывов и пожаров.
25 августа, 15:05
Татьяна Новикова
1400005
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