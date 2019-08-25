В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами

"Хезболлах" не сбивали никаких самолетов. Один самолет упал, не нанеся повреждений. Второй самолет был со взрывчаткой, и произошел реальный взрыв, который нанес материальный ущерб зданию пресс-службы партии в южном пригороде", - сказал Афиф.