В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами

БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. В южном пригороде Бейрута потерпели крушение два разведывательных БПЛА ВВС Израиля, один из них взорвался в здании пресс-службы движения "Хезболлах", второй уцелел и находится в руках сопротивления, заявил официальный пресс-представитель "Хезболлах" Мохаммад Афиф ливанскому национальному агентству NNA.
"Хезболлах" не сбивали никаких самолетов. Один самолет упал, не нанеся повреждений. Второй самолет был со взрывчаткой, и произошел реальный взрыв, который нанес материальный ущерб зданию пресс-службы партии в южном пригороде", - сказал Афиф.
По словам пресс-представителя, беспилотник, который уцелел, находится в руках специалистов, которые изучают поставленные ему разведывательные задачи.
Спикер отметил, что "Хезболлах" намерено дать жесткий ответ на действия Израиля в ходе выступления генсекретаря движения Хасана Насраллах.
Премьер-министр Ливана Саад Харири уже назвал произошедшее открытой агрессией и покушением на суверенитет страны.